Конгресс США разрешил кандидату Байдену возглавить Пентагон

22 января, 2021, 10:12

Американский Конгресс принял специальный законопроект, который позволит отставному генералу Ллойду Остину возглавить Пентагон

Об этом сообщает CNN .

Согласно американскому законодательству, Пентагон не может возглавить человек, уволившийся из армии меньше семи лет назад. Ллойд Остин покинул службу в 2016 году.

Теперь кандидатуру Остина должны также поддержать Сенат США.

"В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается", - заявил Остин .

Ранее Ллойд Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом в политике безопасности США.

Остин отметил, что Украина также требует предоставления нелетальной помощи через Инициативу безопасности Украины (USAI), включая защищенное коммуникационное оборудование.

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