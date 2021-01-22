 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКонгресс США разрешил кандидату Байдену возглавить Пентагон

Конгресс США разрешил кандидату Байдену возглавить Пентагон

Американский Конгресс принял специальный законопроект, который позволит отставному генералу Ллойду Остину возглавить Пентагон

Об этом сообщает CNN .

Согласно американскому законодательству, Пентагон не может возглавить человек, уволившийся из армии меньше семи лет назад. Ллойд Остин покинул службу в 2016 году.

Теперь кандидатуру Остина должны также поддержать Сенат США.

"В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается", - заявил Остин .

Ранее Ллойд Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом в политике безопасности США.

Остин отметил, что Украина также требует предоставления нелетальной помощи через Инициативу безопасности Украины (USAI), включая защищенное коммуникационное оборудование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2021 пятница

21 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать