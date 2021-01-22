Конгресс США разрешил кандидату Байдену возглавить Пентагон
Об этом сообщает CNN .
Согласно американскому законодательству, Пентагон не может возглавить человек, уволившийся из армии меньше семи лет назад. Ллойд Остин покинул службу в 2016 году.
Теперь кандидатуру Остина должны также поддержать Сенат США.
"В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается", - заявил Остин .
Ранее Ллойд Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом в политике безопасности США.
Остин отметил, что Украина также требует предоставления нелетальной помощи через Инициативу безопасности Украины (USAI), включая защищенное коммуникационное оборудование.
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