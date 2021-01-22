Грузия отменит запрет на международные авиарейсы с 1 февраля

22 января, 2021, 16:12

Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые выразили желание зайти в Грузию, смогут планировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой", - заявила глава Минэкономики Натия Турнаво.

При этом она отметила, что авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

"Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не будет какой-либо дополнительной угрозы", - отметила министр.

Она указала, что снятие ограничений не означает быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнаво, первые группы путешественников прибудут в Грузию "из безопасных стран", где уже начата вакцинация от коронавируса.

Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса Грузия в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение во всех направлениях. Правительство Грузии много раз переносил дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.

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