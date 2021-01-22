Geek Journal против "1+1": блогер Андерсон заявил о подмене понятий по правам на использование контента со стороны медиагруппы

22 января, 2021, 16:37

Автор блога Geek Journal Тайлер Андерсон прокомментировал заявление группы "1+1 медиа" относительно использования их контента

Об этом говорится в сообществе блога на Facebook.

"Мы считаем, что медиа-группа 1+1 сильно подменяет понятия и злоупотребляет правом. Учитывая это, мы даем согласие на встречу/звонок", - говорится в заявлении.

Блогер заявил, что 1+1 ошибается относительно fair use.

Читайте также: Бан для Geek Journal: в "1+1" готовы к диалогу с блогером, фаны Тайлера обвиняют телеканал в нарушении закона об авторском праве

"Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" содержит исчерпывающий перечень случаев, когда авторский контент можно использовать без разрешения правообладателя. В других странах мира такие случаи известны как fair use.

В частности, без согласия правообладателя можно: использовать короткие отрывки из опубликованных произведений в критических, полемических и информационных целях; использовать произведения для создания на их основе пародии. Закон не содержит ограничений относительно коммерческой цели такого использования", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за жалобы "1+1": YouTube заблокировал Geek Journal - канал украиноязычных кинообозрений блогера Тайлера Андерсона

Андерсон заявил, что не нарушал авторские права медиа-группы 1+1.

"Маловероятно, что вы автоматически блокируете контент. Представляется, что блокирование контента произошло именно в ручном, а не автоматизированном режиме, как утверждают 1+1, ведь одно из заблокированных видео было опубликовано еще 2-3 года назад", - заявляет блогер.

Читайте также: Жалоба "1+1" на Geek Journal: канал Тайлера Андерсона получил "Серебряную кнопку" в YouTube

В заявлении говорится, что "1+1" злоупотребляет правом на защиту авторского контента.

"Судя по тому, на какие именно видео мы получили страйки, а также ввиду того, что другие видео, которые тоже содержат упоминания контента 1+1, аналогичных жалоб от медиа-группы 1+1 не получили, мы не уверены, но, кажется, подобные действия 1+1 являются ответом на критику. Иными словами, посягательством на свободу слова", - говорится в заявлении,

По мнению блогера, действия медиа-группы "1+12 содержат признаки злоупотребления правом. Он добавил, что готов обсуждать этот вопрос с медиагруппой.