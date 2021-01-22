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Espreso.tvСпортФьюри обещал досрочно покончить с Джошуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Фьюри обещал досрочно покончить с Джошуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Getty Images
Тайсон Фьюри пообещал досрочно завершить бой против Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Тайсона Фьюри.

По словам Фьюри, он покончит с Джошуа за три раунда.

"Тайсон Фьюри, Цыганский барон, чемпион мира в супертяжелом весе. Да! Только что получил телефонный звонок от Шугара Хилла Стюарда из США. Мы намерены уничтожить Джошуа. Один раунд, два раунда, три раунда, и все кончено! Жду с нетерпением", - сказал Фьюри.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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