Фьюри обещал досрочно покончить с Джошуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Тайсона Фьюри.
По словам Фьюри, он покончит с Джошуа за три раунда.
"Тайсон Фьюри, Цыганский барон, чемпион мира в супертяжелом весе. Да! Только что получил телефонный звонок от Шугара Хилла Стюарда из США. Мы намерены уничтожить Джошуа. Один раунд, два раунда, три раунда, и все кончено! Жду с нетерпением", - сказал Фьюри.
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
WE ARE GOING TO SMASH AJ !!!! pic.twitter.com/nzn4LNuQcQ- TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 21, 2021
- 20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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