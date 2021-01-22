Франция делает ПЦР-тесты обязательными для всех прибывающих в страну
22 января, 2021, 07:40
Правительство Франции усиливает меры контроля при въезде в страну
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Reuters.
По словам Макрона, с 24 января Франция сделает ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, прибывающих в страну, в том числе из стран ЕС.
Исследования на коронавирус должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до вылета. Ранее требование о предъявлении теста распространялась на всех, кто въезжает во Францию из-за пределов ЕС.
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- Напомним, что 15 января власти Франции расширили действие комендантского часа на территории всей страны.
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