Днепропетровский хозсуд открыл дело о банкротстве компании владельца сети "Фуршет"

22 января, 2021, 15:44

Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет"

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно решению в судебном реестре, производство было открыто по иску "Финансовой компании "Финворк", денежные требования которого составляют более 7,8 млн грн. В марте 2020 года права требования по кредиту были переданы ФК "Финворк" от компании "Моден Трейд".

Срок выплаты займа "Ритейл Центра" в размере 7,9 млн грн истек 28 февраля 2020 года, однако, компания оплатила только 100 тыс. грн.

Следовательно, суд постановил открыть производство по делу о банкротстве "Ритейл Центра", ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру на распоряжение имуществом должника.

В агентстве отметили, что по данным ресурса Retailers.ua, поставщики сети "Фуршет" 20 января получили письмо от директора "Ритейл Центр" Вячеслава Купченко о начале процедуры банкротства и введения моратория на выплаты кредиторам. Издание также отмечает, что о задолженности "Ритейл Центра" заявили также компании "Глобал Спиритс Европа" (10,9 млн грн), "Немиринецкий пищевой комбинат" (6,8 млн грн), "Житомирский мясокомбинат" (6,2 млн грн), "Катеринославхлеб" (5,5 млн грн) и другие.

В издании отметили, что предприятие создано в 2013 году. Его учасникм является компания "Ритейл Тренд". Уставный капитал составляет 1 тыс. грн.

Сеть "Фуршет" на январь 2021 года насчитывает 39 супермаркетов. Председателем наблюдательного совета сети является депутат Киевского городского совета Игорь Баленко.

Финансовая компания "Финворк" с зарегистрированным капиталом в 5,1 млн грн создана в 2015 году.