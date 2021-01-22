Демократы в США избрали нового лидера партии

22 января, 2021, 13:16

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) выбрал кандидата от президента США Джо Байдена Джейми Харрисона на пост председателя партии

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что неожиданности в этом выборе не было, поскольку Харрисон был единственным представителем среди кандидатов в списке предложенных переходной командой Байдена.

"Друзья мои, несмотря на все, что мы пережили в прошлом году, я радуюсь, потому что сегодня мы заступаем на новую миссию ... вернуть надежду для этой великой нации", - отметил Харрисон в своем первом обращении к НКДП.

Ожидается, что новый лидер демократов активно пропагандировать успехи демократов в ближайшие годы и отвергать нападки республиканцев накануне промежуточных выборов в Сенат в 2022 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb