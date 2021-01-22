Билл Гейтс сделал первую прививку вакциной от COVID-19
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Одним из преимуществ моего возраста 65 лет является то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу, и я чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам судебных процессов, регуляторным органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого", - отметил он.
One of the benefits of being 65 is that I'm eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd- Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021
- Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса получили Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI.
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