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Espreso.tvМирБилл Гейтс сделал первую прививку вакциной от COVID-19

Билл Гейтс сделал первую прививку вакциной от COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Одним из преимуществ моего возраста 65 лет является то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу, и я чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам судебных процессов, регуляторным органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого", - отметил он.

  • Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса получили Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI.

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