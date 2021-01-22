Болельщики выбрали команду года FIFA 21: Месси нет

22 января, 2021, 19:59

Болельщики выбрали одиннадцатку футболистов, попавших в "команду года" в видеоигре FIFA 21

Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.

Футбольные фанаты, которые любят видеоигры FIFA 21 приняли участие в голосовании и выбрали одиннадцать футболистов, которые попали в команду года и получат специальные карточки TOTY. 10 млн человек из 185 стран мира выбрали своих любимцев.

В команду году не попали форвард "Барселоны" Лионель Месси и финалист Лиги Чемпионов в составе ПСЖ Неймар.

TOTY FIFA 21:

Голкипер Мануэль Нойер ( "Бавария", Германия).

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Йозуа Киммо ("Бавария", Германия), Бруно Фернандес ("Ливерпуль", Англия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия).

EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021

В сентябре стало известно, что аргентинский форвард Лионель Месси с рейтингом 93 будет лучшим игроком в футбольном симуляторе FIFA 21.