Болельщики выбрали команду года FIFA 21: Месси нет
Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.
Футбольные фанаты, которые любят видеоигры FIFA 21 приняли участие в голосовании и выбрали одиннадцать футболистов, которые попали в команду года и получат специальные карточки TOTY. 10 млн человек из 185 стран мира выбрали своих любимцев.
В команду году не попали форвард "Барселоны" Лионель Месси и финалист Лиги Чемпионов в составе ПСЖ Неймар.
TOTY FIFA 21:
Голкипер Мануэль Нойер ( "Бавария", Германия).
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Германия).
Полузащитники: Йозуа Киммо ("Бавария", Германия), Бруно Фернандес ("Ливерпуль", Англия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия).
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия).
EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021
- В сентябре стало известно, что аргентинский форвард Лионель Месси с рейтингом 93 будет лучшим игроком в футбольном симуляторе FIFA 21.
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