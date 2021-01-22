Байден хочет продлить соглашение о стратегическом ядерном оружии с Россией
Срок действия договора истекает в начале февраля нынешнего года, сообщает DW.
В то же время Байден исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией. Он сделает запрос у нового директора Национальной разведки по нескольким докладам: о предполагаемом вмешательства России в выборы в 2020 году; об отравлении российского оппозиционера Навального; о возможных выплаты РФ исламскому движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане; о кибератаки на правительственные учреждения в США.
Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц.
Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.
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