Байден хочет продлить соглашение о стратегическом ядерном оружии с Россией

22 января, 2021, 07:22

Президент США Джозеф Байден собирается продлить на пять лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией (СНВ-3)

Срок действия договора истекает в начале февраля нынешнего года, сообщает DW.

В то же время Байден исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией. Он сделает запрос у нового директора Национальной разведки по нескольким докладам: о предполагаемом вмешательства России в выборы в 2020 году; об отравлении российского оппозиционера Навального; о возможных выплаты РФ исламскому движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане; о кибератаки на правительственные учреждения в США.

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц.

Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.