Албания высылает российского дипломата за злостное нарушение карантина
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Албанский МИД призвал российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов.
С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии меры против эпидемии COVID-19.
Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.
"Албанское правительство желает укреплять дружеские отношения с Российской Федерацией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения в COVID-19", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства .
Министерство иностранных дел не предоставило подробную информацию о совершенных нарушениях, а также не назвало должность дипломата.
В посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике.
Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.
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