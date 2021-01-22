Албания высылает российского дипломата за злостное нарушение карантина

22 января, 2021, 16:20

В Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который нарушил действующий в стране режим самоизоляции из-за COVID-19

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Албанский МИД призвал российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов.

С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии меры против эпидемии COVID-19.

Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.

"Албанское правительство желает укреплять дружеские отношения с Российской Федерацией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения в COVID-19", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства .

Министерство иностранных дел не предоставило подробную информацию о совершенных нарушениях, а также не назвало должность дипломата.

В посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике.

Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.

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