Зисельс заявил в полицию о возможном поджоге синагоги националистами за деньги ОПЗЖ в день памяти Холокоста: вероятный "исполнитель" опроверг

21 января, 2021, 15:22

По информации главы еврейских организаций Украины Иосифа Зисельса, ОПЗЖ выделило средства на поджог синагоги в Киеве. Исполнителем, по его словам, выступает активист Евгений Карась, тот говорит: пытался связаться с Зисельсом, и все напрасно

Соответствующее письмо главе Нацполиции Игорю Клименко от Ассоциации еврейских общин и организаций Украины (Ваад) попало в распоряжение редакции Еспресо.TV.

В документе глава организации Иосиф Зисельс сообщает о возможном преступлении, которое якобы планируют совершить в День памяти жертв Холокоста, 27 января.

По его словам, перед Новым годом в организации пришли "подтвержденные из двух источников сообщения", что представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) передали "Национальному корпусу" и "другим право-радикальным группам" значительные средства на организацию различных провокаций, которые должны послужить ухудшению имиджа Украины в мире и продемонстрировать неспособность украинской власти контролировать ситуацию с антисемитизмом и деятельностью правых радикалов.

"Нам стало известно, что указанные выше деньги были переданы лицом по имени Сергей Коротких ("Боцман") неонацистской группе С-14 через ее активиста Евгения Карася. Часть указанных средств была потрачена Карасем на подготовку пикетирования 6 января этого года (Сочельник) у израильского посольства. Также на прошлой неделе из одного источника нами была получена информация о том, что среди праворадикальных групп кто-то пытается разместить заказ на поджог временной мемориальной синагоги, которая должна быть смонтирована в Бабьем Яру для проведения мемориальных мероприятий 27 января этого года в Международный день памяти жертв Холокоста", - заявил Зисельс.

Он упомянул в письме, что строительства синагоги уже два месяца добивается команда Мемориального центра Холокоста "Бабий яр", который спонсируется российскими миллиардерами Фридманом и Ханом, несмотря на многотысячные протесты как среди еврейской общины Украины, так и среди поддерживаемых их активистов гражданского общества, а также предупреждений СБУ, что данный проект может нанести ущерб имиджу Украины.

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"Последняя информация, полученная из того же источника нами, подтверждает, что неонацистская группа С-14 дала согласие на выполнение заказа по поджогу синагоги в Бабьем Яру", - подчеркнул Зисельс.

Сам Евгений Карась, обвиняемый Зисельсом, в комментарии Еспресо отметил, что организация С14 прекратила свою деятельность более года назад. Он отметил, что попытался раньше связаться с Зисельсом, однако тот даже не прочитал его обращения. Также он пояснил, что был соорганизатором акции под посольством Израиля в Киеве в протест против высказывания посла Израиля в Украине относительно фигуры Степана Бандеры.

Напомним, 2 января, после дня рождения вождя украинской нации Степана Бандеры послы Польши и Израиля раскритиковали его почитание Украиной. Также они вспомнили фигуры визави Бандеры в ОУН Андрея Мельника, писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

После этого МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

А председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным действий украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко также отреагировал на заявление своего коллеги в Украине.

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