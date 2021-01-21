Зеленский предостерег Разумкова и Шмыгаля по закону о локализации: Украина должна придерживаться международных обязательств

21 января, 2021, 10:10

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский адресовал Шмыгалю и Разумкова соответствующие письма. Он также обратил внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона Украины "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений закупки товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

По словам президента, основной целью закона "О публичных закупках" является обеспечение эффективных и прозрачных закупок, создание конкурентной среды в этой сфере, предотвращение коррупции и развитие добросовестной конкуренции.

Кроме того, закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - отметил Зеленский.

Поэтому, Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.

Верховная Рада в июле 2020 года поддержала в первом чтении проект закона о локализации в закупках.

Международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.

В администрации президента США заметили, что ссылки в украинском законопроекти о локализации на якобы похожи американские законы неправда.

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