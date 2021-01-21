Зеленский подписал закон о закупке газа "Оператором ГТС" на бирже

21 января, 2021, 12:52

Об этом свидетельствуютданные на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он позволяет Оператору ГТС закупать природный газ на товарной бирже для урегулирования негативного суточного баланса и для своих производственно-технических нужд.

Отмечено, что возможность закупки газа для балансирующих потребностей прописана в Кодексе ГТС с 2015 года, однако из-за ограничений закона "О государственных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.

Напомним, проект закона №3176 был принят Верховной Радой 2 декабря.

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