Зеленский подписал закон о закупке газа "Оператором ГТС" на бирже
21 января, 2021, 12:52
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3176, который позволяет Оператору ГТС покупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах
Об этом свидетельствуютданные на сайте Верховной Рады.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он позволяет Оператору ГТС закупать природный газ на товарной бирже для урегулирования негативного суточного баланса и для своих производственно-технических нужд.
Отмечено, что возможность закупки газа для балансирующих потребностей прописана в Кодексе ГТС с 2015 года, однако из-за ограничений закона "О государственных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.
- Напомним, проект закона №3176 был принят Верховной Радой 2 декабря.
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