Заместителя министра Уруського поймали пьяным за рулем: он бросался на полицию, Шмыгаль отреагировал

21 января, 2021, 08:22

Заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивого остановили полицейские по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, мужчина оказал сопротивление правоохранителям

Об этом сообщает Обозреватель.

В видео видно, как человек идет с ключами в полицию. В этот момент милиционер сказал: "Он синий наглухо".

Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти. Когда полицейский призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивий кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент потасовки между чиновником и патрульными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram написал, что замминистра уволят сегодня, 21 января.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых", - сказал Шмыгаль.