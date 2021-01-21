Заместителя министра Уруського поймали пьяным за рулем: он бросался на полицию, Шмыгаль отреагировал
Об этом сообщает Обозреватель.
В видео видно, как человек идет с ключами в полицию. В этот момент милиционер сказал: "Он синий наглухо".
Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти. Когда полицейский призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".
Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивий кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент потасовки между чиновником и патрульными.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram написал, что замминистра уволят сегодня, 21 января.
"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых", - сказал Шмыгаль.
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