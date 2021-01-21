Законопроект об использовании вакцины от COVID-19 не является идеальным, - Стефанишина
Об этом сообщила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВР Ольга Стефанишина в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .
"Этот законопроект был написан представителями правительства и предоставленный нам (комитета) на рассмотрение. Он не идеален и на самом деле, я думаю, что мы должны его значительно усовершенствовать, если первое и второе чтение. Там очень много есть пропусков. Например, ничего не сказано о сроках, очень много дается на откуп правительству и Министерства здравоохранения. Поэтому он должен быть детализирован еще между первым и втором чтении для того, чтобы он нормально сработал ", - отметила Стефанишина.
На вопрос ведущей, говорится ли в законопроекте о конкретном перечне стран-производителей, или обо всех известных вакцины от COVID-19, народный депутат ответила: "Речь идет в принципе о все вакцины, которые сегодня разрешены для использования теми странами, которые имеют серьезные регуляторные процедуры. Сначала такого определения не было, это была моя правка во время заседания комитета: четко определить те страны, на которые мы будем ориентироваться в своих разрешениях ".
Стефанишина также отметила, что сейчас речь идет о распространении вакцины от коронавируса исключительно государственными медицинскими учреждениями.
- Напомним, 20 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer \ BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
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