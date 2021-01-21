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Espreso.tvОбществоИнаугурация Байдена: Украина планирует вывести отношения с США на новый уровень уже в этом году, - Кулеба

Инаугурация Байдена: Украина планирует вывести отношения с США на новый уровень уже в этом году, - Кулеба


фото: ukrinform
Украина намерена вывести стратегическое партнерство с США на новый уровень в 2021 году

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - отметил он.

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