Инаугурация Байдена: Украина планирует вывести отношения с США на новый уровень уже в этом году, - Кулеба

21 января, 2021, 11:55

Украина намерена вывести стратегическое партнерство с США на новый уровень в 2021 году

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - отметил он.

Напомним, 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Р. Байдена-младшего.

Президент Владимир Зеленский поздравил президента США Джозефа Байдена с инаугурацией и пригласил в Киев.

Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 21, 2021