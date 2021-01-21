Инаугурация Байдена: Украина планирует вывести отношения с США на новый уровень уже в этом году, - Кулеба
21 января, 2021, 11:55
Украина намерена вывести стратегическое партнерство с США на новый уровень в 2021 году
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - отметил он.
- Напомним, 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Р. Байдена-младшего.
- Президент Владимир Зеленский поздравил президента США Джозефа Байдена с инаугурацией и пригласил в Киев.
Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 21, 2021
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