Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 млрд грн на вакцины от COVID-19

21 января, 2021, 10:32

Всемирный банк предоставит Украине почти 2,5 млрд грн на вакцины от COVID-19 в рамках нового проекта

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .

"Украина получит еще один груз и еще одни средства для закупки вакцины от COVID-19. На этот раз помощь и поддержку оказывает Всемирный банк. Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине " - сказала Шаталова.

По ее словам, переговоры по этой программе велись правительством Украины с советом исполнительных директоров Всемирного банка с декабря 2020 года.

Шаталова добавила, что в рамках подготовки проекту будет учитываться внедрена стратегия проведения вакцинации.

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