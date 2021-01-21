Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 млрд грн на вакцины от COVID-19
Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .
"Украина получит еще один груз и еще одни средства для закупки вакцины от COVID-19. На этот раз помощь и поддержку оказывает Всемирный банк. Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине " - сказала Шаталова.
По ее словам, переговоры по этой программе велись правительством Украины с советом исполнительных директоров Всемирного банка с декабря 2020 года.
Шаталова добавила, что в рамках подготовки проекту будет учитываться внедрена стратегия проведения вакцинации.
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