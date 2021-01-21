В заповеднике Хортица обнаружили новый вид птиц

21 января, 2021, 11:54

На территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожье обнаружили новый вид птиц - синьга

Об этом сообщил научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника "Хортица" Сергей Козодавов в Facebook .

"Середньозимови учеты водоплавающих птиц, которые я обычно провожу в нижнем бьефе Днепровской ГЭС, в этом году подарили уникальные находки. 20 января 2021 зарегистрирован новый вид птиц для территории Национального заповедника "Хортица" - синьга. Эта птица семьи качков в Украине имеет статус редкого залетного вида ", - отметил он.

Ученый заметил, этот вид с 2002 года ежегодно регистрируется на зимовке в устье Днепро-Бугского лимана и в районе Кинбурнской стрелки и о. Березань. В районе о. Борзые достоверно подтверждена впервые.

Середньозимови учеты водоплавающих птиц, которые я обычно провожу в нижнем бьефе Днепровской ГЭС, в этом году ... Опубликовано Serhiy Kozodavov Среда, 20 января 2021 г.

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