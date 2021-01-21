В Украине за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных коронавирусом

21 января, 2021, 08:12

5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января

В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1811 человек;

летальных случаев - 241;

выздоровели - 13981 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24504, методом ИФА - 17093).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1177621 человек;

выздоровели - 914 730 человек;

летальных исходов - 21 499;

проведения ПЦР-тестов - 6034418.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов среда, 20 января 2021