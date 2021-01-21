В Украине за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных коронавирусом
В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1811 человек;
- летальных случаев - 241;
- выздоровели - 13981 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24504, методом ИФА - 17093).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1177621 человек;
- выздоровели - 914 730 человек;
- летальных исходов - 21 499;
- проведения ПЦР-тестов - 6034418.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 595 случаев;
Винницкая область - 186 случаев;
Волынская область - 154 случая;
Днепропетровская область - 295 случаев;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 184 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 177 случаев;
Киевская область - 235 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 124 случая;
Львовская область - 337 случаев;
Николаевская область - 170 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 251 случай;
Сумская область - 261 случай;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 215 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов среда, 20 января 2021
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