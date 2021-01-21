В Тернопольской области горит военный склад
21 января, 2021, 09:45
На территории воинской части в городе Бережаны Тернопольской области спасатели ликвидируют пожар на складе
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"В 6:13 спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части в Бережанах. Пожар локализован в 6:47 на площади 112 кв м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы", - говорится в сообщении.
Травмированных и погибших во время пожара не обнаружено. Продолжается ликвидация возгорания. В службе заверили, что опасности для населения нет.
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