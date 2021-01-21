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Espreso.tvОбществоВ Тернопольской области горит военный склад

В Тернопольской области горит военный склад

На территории воинской части в городе Бережаны Тернопольской области спасатели ликвидируют пожар на складе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"В 6:13  спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части в Бережанах. Пожар локализован в 6:47 на площади 112 кв м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы", - говорится в сообщении.

Травмированных и погибших во время пожара не обнаружено. Продолжается ликвидация возгорания. В службе заверили, что опасности для населения нет.

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