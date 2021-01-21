В Тернопольской области горит военный склад

21 января, 2021, 09:45

На территории воинской части в городе Бережаны Тернопольской области спасатели ликвидируют пожар на складе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"В 6:13 спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части в Бережанах. Пожар локализован в 6:47 на площади 112 кв м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы", - говорится в сообщении.