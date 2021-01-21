В США разбился военный вертолет, есть погибшие

21 января, 2021, 11:04

В результате аварии вертолета Национальной гвардии США в северной части штата Нью-Йорк погибли трое солдат

Об этом сообщает в Твиттере местная полиция.

"Офис шерифа округа Монро подтверждает, что военный самолет с предположительно тремя людьми на борту упал на поле возле Мендон в 18:32 по местному времени", - говорится в заявлении полиции.

MCSO has confirmed a military helicopter with what is believed to be 3 souls on board went down in a field on W. Bloomfield Rd. In Mendon at 6:32 p.m. W. Bloomfield rd. Btwn Cheese Factory & Boughton Hill Rd. remains closed. Grateful for our 1st responder partners: - Monroe County Sheriff's Office (@monroesheriffny) January 21, 2021

Как сообщается, вертолет совершал тренировочную миссию.

Причины трагедии устанавливаются.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился опустить флаги на всех государственных учреждениях штата в связи с трагедией в память о "тех жителей штата Нью-Йорк, посвятивших свою службу нации и государству".

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