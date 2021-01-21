В России требуют запретить в TikTok видео с призывами к протестам

Об этом заявила председатель "Ассоциации родительских комитетов и сообществ" Ольга Леткова, передают российские СМИ.

"Это Западные социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы и устроить здесь ... как в соседних странах - в Украине и в Беларуси. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если социальные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе", - заявила Леткова.

По ее словам, в России есть проблемы, но их "можно решить".

"Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим. Я обращаюсь от имени Ассоциации родительских комитетов и сообществ к властям с просьбой запретить TikTok и подобные сети", - сказала Леткова.

"Коммерсант" сообщил, что Российский регулятор "Роскомнадзор" по требованию Генпрокуратуры РФ направил в социальную сеть TikTok сообщение о необходимости удалить материалы с призывами к несовершеннолетним выходить на протесты.

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