В Полтаве на взятке поймали начальницу управления налоговой
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, чиновница требовала от представителя предприятия систематически передавать ей неправомерную выгоду в размере 2,5% процентов от месячного оборота финансовых операций общества за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности.
В порядке ст. 208 УПК Украины при передаче очередной части неправомерной выгоды начальницу одного из управлений ГУ ГНС в Полтавской области задержали.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления. Также решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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