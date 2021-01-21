В Полтаве на взятке поймали начальницу управления налоговой

21 января, 2021, 17:05

В Полтаве начальница одного из подразделений налоговой службы требовала 2,5% от месячного оборота фирмы, ее задержали

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, чиновница требовала от представителя предприятия систематически передавать ей неправомерную выгоду в размере 2,5% процентов от месячного оборота финансовых операций общества за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности.

В порядке ст. 208 УПК Украины при передаче очередной части неправомерной выгоды начальницу одного из управлений ГУ ГНС в Полтавской области задержали.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления. Также решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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