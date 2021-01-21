В Одессе незаконно переправляли моряков в оккупированный Крым, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись во временно оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели двенадцать обысков в помещениях и судах группы компаний. Во время следственных действий изъяты судовая документация, компьютерная техника и флэш-накопители, договоры, в том числе заключенные с резидентами РФ, около 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров. Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины во временно аннексированном Крыму.
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