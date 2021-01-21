В мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса, - ВОЗ
Об этом заявила заместитель генерального директора ВОЗ Марианжела Симао, передает Укринформ .
"Сейчас в мире есть одна вакцина, которая широко используется, - производства Pfizer. До сих пор в результате ее использования - как и любых других вакцин - летальных случаев не зафиксировано ", - отметила Симао.
Она рассказала, что у нескольких человек развилась тяжелая анафилактическая реакция.
"Анафилактическая реакция возникает, когда тело сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества. Поэтому лицам, склонным к этому, мы всегда рекомендуем делать прививки в больнице, где есть условия для реагирования на серьезные побочные эффекты ", - указала представительница ВОЗ.
- Напомним, что в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной разработанной Pfizer / BioNTech умерли 23 человека.
-
В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer в 13 человек наблюдается лицевой паралич.
-
Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов получил 81 сообщения о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-