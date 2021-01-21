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Espreso.tvОбществоВ мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса, - ВОЗ

В мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против коронавируса, - ВОЗ


фото: Reuters
В результате прививок от COVID-19 во всем мире не зафиксировано побочных последствий, которые привели бы к смерти

Об этом заявила заместитель генерального директора ВОЗ Марианжела Симао, передает Укринформ .

"Сейчас в мире есть одна вакцина, которая широко используется, - производства Pfizer. До сих пор в результате ее использования - как и любых других вакцин - летальных случаев не зафиксировано ", - отметила Симао.

Она рассказала, что у нескольких человек развилась тяжелая анафилактическая реакция.

"Анафилактическая реакция возникает, когда тело сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества. Поэтому лицам, склонным к этому, мы всегда рекомендуем делать прививки в больнице, где есть условия для реагирования на серьезные побочные эффекты ", - указала представительница ВОЗ.

  • Напомним, что в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной разработанной Pfizer / BioNTech умерли 23 человека.
  • В Израиле после прививки от коронавируса вакциной Pfizer в 13 человек наблюдается лицевой паралич.
  • Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов получил 81 сообщения о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации.

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