В Киеве произошло ДТП с пострадавшим с участием трех автомобилей, водителя госпитализировали

21 января, 2021, 07:21

В Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием трех автомобилей

Как удалось узнать Стражам Еспресо, по проспекту Бандеры двигался автомобиль Mitsubishi.

По неизвестным причинам водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой левым боком автомобиля. Самостоятельно водитель не смог оставить автомобиль, поэтому пришлось вызывать службу ГСЧС, что деблокировали его из салона, вырезав дверь. В дальнейшем скорая помощь госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии.

В данной дорожной аварии было еще повреждены два автомобиля - автобус Богдан и Toyota Prius. По словам водителя Тойоты, после столкновения Мицубиси со столбом от машины что-то отлетело на проезжую часть и ударило в переднее правое крыло Приуса. После чего Приус столкнулся с автомобилем Богдан. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.