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Espreso.tvОбществоВ Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

В Германии умер человек, который заразился COVID-19 во второй раз

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Süddeutscher Zeitung .

73-летний мужчина во второй раз заразился в декабре. Впервые он переболел в апреле прошлого года.

Между двумя положительными тестами симптомов не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса.

Экспертам сложно определить, болел пациент одной и той же форме или в повторном случае речь идет о мутации вируса - первые анализы уничтожены.

Это первый подтвержденный случай смерти после повторного заражения.

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