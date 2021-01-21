В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19
21 января, 2021, 10:22
В Германии умер человек, который заразился COVID-19 во второй раз
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Süddeutscher Zeitung .
73-летний мужчина во второй раз заразился в декабре. Впервые он переболел в апреле прошлого года.
Между двумя положительными тестами симптомов не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса.
Экспертам сложно определить, болел пациент одной и той же форме или в повторном случае речь идет о мутации вируса - первые анализы уничтожены.
Это первый подтвержденный случай смерти после повторного заражения.
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