В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

21 января, 2021, 10:22

В Германии умер человек, который заразился COVID-19 во второй раз

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Süddeutscher Zeitung .

73-летний мужчина во второй раз заразился в декабре. Впервые он переболел в апреле прошлого года.

Между двумя положительными тестами симптомов не было. Смерть наступила в результате пневмонии и сепсиса.

Экспертам сложно определить, болел пациент одной и той же форме или в повторном случае речь идет о мутации вируса - первые анализы уничтожены.

Это первый подтвержденный случай смерти после повторного заражения.