В Федерации бокса Украины объяснили, как ее логотип попал в фильм Сталлоне

21 января, 2021, 11:27

В Федерации бокса Украины заявили, что разрешили использование своего логотипа в фильме Сильвестра Сталлоне "Крид-2: Наследие Рокки Бальбоа"

Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

По словам исполнительного директора ФБУ Донатасе Пискуна, в нашу федерацию обратилась компания Clearing By Ashley Inc., специализирующаяся на получении прав на использование интеллектуальной собственности.

"Эта организация вела переговоры непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире. Понятно, что мы пошли навстречу - и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте ", - сказал Пискун.

Логотип и судейская эмблема ФБУ были использованы в фильме "Крид-2: Наследие Рокки Бальбоа", который вышел в прокат в 2018 году. Исполнителем главной роли, сценаристом и продюсером фильма является Сильвестр Сталлоне.

Часть событий в фильме разворачивается в Киеве, где, по сюжету, тренируется и проводит боксерские бои сын Ивана Драго - извечного противника Рокки Бальбоа.

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