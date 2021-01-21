В Британии эвакуировали жителей более тысячи домов из-за шторма "Кристоф"
Агентство по окружающей среде заявило, что в настоящее время многие рек находятся на "опасно высоком уровне", сообщает BBC.
Как сообщается, около 2000 домов были эвакуированы в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в Ратине и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулле в Мерсисайде.
В стране службы выпустили более 200 предупреждений о наводнениях, дожде и снеге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство полностью готово к двойному кризису - наводнению и пандемии. Он добавил, что все объекты, которые предоставляют эвакуированным в результате непогоды, защищены в соответствии с коронавирусными нормами.
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