21 января, 2021, 15:16

Этой ночью в Британии в связи с широкомасштабным наводнением, которое было вызвано штормом "Кристоф", эвакуировали тысячи домов

Агентство по окружающей среде заявило, что в настоящее время многие рек находятся на "опасно высоком уровне", сообщает BBC.

Как сообщается, около 2000 домов были эвакуированы в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в Ратине и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулле в Мерсисайде.

В стране службы выпустили более 200 предупреждений о наводнениях, дожде и снеге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство полностью готово к двойному кризису - наводнению и пандемии. Он добавил, что все объекты, которые предоставляют эвакуированным в результате непогоды, защищены в соответствии с коронавирусными нормами.

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