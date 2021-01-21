Украинский институт национальной памяти выпустил книгу о волонтерах

21 января, 2021, 18:30

Без волонтеров сейчас трудно себе представить наше гражданское общество. Зародившись на Майдане, волонтерское движение стало общественным феноменом, который не только помог армии в 2014-2015 годах удержать удар и остановить российскую агрессию, но и сейчас является тем спасательным кругом, который держит многие процессы на плаву. О российско-украинской войне и разных волонтерских судьбах рассказывает новая книга Натальи Позняк-Хоменко "Волонтеры: Сила неравнодушных", которая вышла в тернопольском издательстве "Джура" по заказу Украинского института национальной памяти

"Слово "волонтер" в последние годы надежно вошло в наш лексикон. И не будет преувеличением сказать, что именно волонтерское движение, эта всенародная поддержка, стала одним из решающих факторов сопротивления российской агрессии. Во многих моментах именно волонтеры заменили собой государственные механизмы, оказались оперативнее, креативнее, ответственнее. Именно благодаря волонтерам наша армия стала такой, как она есть. И речь идет не только о продуктах или бронежилетах, которые массово возились на передовую в 2014-2015 годах. Речь идет прежде всего о моральном духе армии. Волонтеры, которые стали связным механизмом между передовой и тылом и реальным свидетельством, что "своих не бросают", поддерживали у бойцов понимание, за что они воюют, а у населения - что они под надежной защитой. И это, пожалуй, их самая главная миссия. Хочется, чтобы мы об этом никогда не забывали", - говорит автор книги, сотрудница Украинского института национальной памяти Наталья Позняк-Хоменко.

В книгу вошли 28 историй, рассказанных от первого лица, представляющих различные аспекты волонтерской деятельности, связанные с российско-украинской войной: поддержка армии, помощь раненым, поддержка населения, которое стало заложником этой войны.

Героями книги стали как известные волонтеры Диана Макарова и Наталья Воронкова, которые организовали вывоз мирного населения из Дебальцево в начале февраля 2015 года, руководитель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова, на чьи плечи легла миссия помощи переселенцам в 2014-2016 годах, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, артисты Анжелика Рудницкая и Сергей Притула, так и, возможно, менее известные широкой публике, но от этого не менее интересные личности. Такие, как предприниматели из Владимира-Волынского и Сарны Константин Зинкевич и Сергей Лаврущенко, которые с коллегами взяли опеку над воинскими частями и за короткое время отремонтировали значительную часть военной техники, как писательница Лиля Мусихина из Тернополя или Андрей Салюк из Львова, которые организовали в своих городах мощные центры помощи армии. Как Иванна Поровская или Тамара Гориха Зерня (автор романа "Дочка" о патриотах Донбасса), которые однажды решили, что все их личные сбережения должны пойти на помощь другим, потому что если не будет страны, то и деньги не помогут. Как Наталья Герасименко ("Эльф", которая стала прототипом главной героини романа "Дочка", или Наталья Чекмарева ("Солнышко"), которая "вернулась с войны" благодаря программе психологической реабилитации ветеранов, а сейчас помогает собратьям найти себя в новых реалиях.

Сейчас готовится серия презентаций этой книги в регионах. Электронный вариант книги можно скачать и прочитать на сайте Украинского института национальной памяти.



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