Украинские военные средствами РЭБ обезвредили 2 беспилотника, - штаб ООС
21 января, 2021, 18:43
21 января россияне "нарушали тишину" под Марьинкой и Красногоровкой. Украинские войска ответили
Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке на Facebook.
Отмечается, что по состоянию на 17:00 боевики открывали огонь по украинским позициям под н.п. Красногоровка из автоматов и станковых гранатометов.
"На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ", - отметили в штабе.
Также неподалеку от Марьинки и Красногоровки украинские защитники заметили пролетавшие вражеские квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения.
"Оба БПЛА были обезврежены нашими средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
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