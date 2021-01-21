Украинские военные средствами РЭБ обезвредили 2 беспилотника, - штаб ООС

21 января, 2021, 18:43

21 января россияне "нарушали тишину" под Марьинкой и Красногоровкой. Украинские войска ответили

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке на Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 боевики открывали огонь по украинским позициям под н.п. Красногоровка из автоматов и станковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ", - отметили в штабе.

Также неподалеку от Марьинки и Красногоровки украинские защитники заметили пролетавшие вражеские квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения. "Оба БПЛА были обезврежены нашими средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

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