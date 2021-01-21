Украинская кинолента "Мои мысли тихие" получила награду на фестивале в США

21 января, 2021, 16:26

Фильм "Мои мысли тихие" получила награду на фестивале 2020 в Соединенных Штатах Америки

Об этом говорится в сообщении разработчиков киноленты, передает Укринформ.

Украинскую трагикомедию "Мои мысли тихие" / My Thoughts Are Silent Антонио Лукича назвали лучшим международным игровым фильмом на фестивале 2020 Santa Monica Film Festival в Санта-Монике, США.

"Лучший международный игровой фильм на кинофестивале в Санта-Монике!" - говорится в сообщении.

Международный кинофорум Santa Monica Film Festival - это премьерный показ американского и международного независимого кино, который ежегодно проводится в Санта-Монике, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

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