Украинец Яремчук спас "Гент" от поражения "Генку" в чемпионате Бельгии

21 января, 2021, 23:55

В 22-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" Романа Яремчука сыграл вничью с "Генком"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Матч завершился со счетом 1:1. Украинский форвард Роман Яремчук отличился на последних минутах первого тайма, когда его "Гент" уступал.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии по футболу "Гент" идет на тринадцатой строчке и отстает от еврокубковой зоны на 7 баллов. "Генк" занимает вторую позицию, до первого места 9 очков.

Чемпионат Бельгии

22-й тур

21 января

"Генк" - "Гент" 1:1

Голы: Онуачу, 7 - Яремчук, 45 + 3

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