Украинец Яремчук спас "Гент" от поражения "Генку" в чемпионате Бельгии
21 января, 2021, 23:55
В 22-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" Романа Яремчука сыграл вничью с "Генком"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч завершился со счетом 1:1. Украинский форвард Роман Яремчук отличился на последних минутах первого тайма, когда его "Гент" уступал.
В турнирной таблице чемпионата Бельгии по футболу "Гент" идет на тринадцатой строчке и отстает от еврокубковой зоны на 7 баллов. "Генк" занимает вторую позицию, до первого места 9 очков.
Чемпионат Бельгии
22-й тур
21 января
"Генк" - "Гент" 1:1
Голы: Онуачу, 7 - Яремчук, 45 + 3
- 15 декабря сообщалось, что Роман Яремчук может продолжить карьеру в "Спортинга" из Лиссабона.
- 18 декабря сообщалось, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука .
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