Украинцы в ЕС занимают третье место по количеству видов на жительство, - Евростат
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
На конец 2019года действующий вид на жительство в ЕС имели 1,3 млн граждан Украины - из 20,3 млн граждан "третьих стран".
В конце 2019 года граждане Марокко были самой большой группой, имеющей действующие разрешения на проживание (2,0 млн), за ними шли граждане Турции (1,9 млн), Украины (1,3 млн) и Китая (включая Гонконг, 1, 0 млн). Это были единственные группы, в которых было более миллиона действующих разрешений на жительство.
Следующие по количеству были граждане Сирии (974 000), Албании (868 000), Алжира (700 000), России (689 000), Индии (555 000) и Сербии (504 000). Граждане этих 10 стран составляли более половины (51%) от общего количества видов на жительство среди граждан стран, не входящих в ЕС и имеющих действительный вид на жительство в ЕС.
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