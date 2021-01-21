Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - Ельченко
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ .
"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - отметил он.
По его словам, сначала должен состояться телефонный контакт президентов.
"Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил дипломат.
Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.
Во время инаугурационной речи президент пообещал "быть президентом для всех американцев", назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.
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