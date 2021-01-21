Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - Ельченко

21 января, 2021, 10:09

Украинская сторона работает над реализацией приглашения нового президента США Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ .

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - отметил он.

По его словам, сначала должен состояться телефонный контакт президентов.

"Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил дипломат.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал "быть президентом для всех американцев", назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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