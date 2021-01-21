Убийство сотрудника Администрации Президента: злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы

21 января, 2021, 14:21

В Киеве к 8 годам лишения свободы приговорили обвиняемого в нападении на сотрудника Администрации Президента

Об этом сообщает пресс-служба стличной прокуратуры.

"В четверг, 21 января 2021 года, за поддержание публичного обвинения Киевской местной прокуратурой № 10 гражданина Республики Армения приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление произошло в марте 2019 в Киеве. Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители.

Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины.

В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мера пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Свою вину обвиняемый признал частично.

Материалы по соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, в марте 2019 году в Шевченковском районе столицы на ул. Баггоутовской случайные прохожие нашли тело сотрудника Администрации Президента.

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