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Espreso.tvОбществоУбийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: прокуратура требует пожизненного заключения для Тарасова

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: прокуратура требует пожизненного заключения для Тарасова

Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для убийцы 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для жестокого убийцы 11-летней девочки в Одесской области", - говорится в сообщении.

Убийцу Николая Тарасова признали виновным в похищении человека, покушении на изнасилование и умышленном убийстве (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. П. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины), ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы.

Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы.

  • Напомним, 13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка достали из выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.

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