Только в делегации РФ: правительство Украины не рассматривает включения Медведчука в состав ТКГ со своей стороны, - нардеп
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
Мережко уточнил, что у Медведчука есть только один вариант, как попасть в Трехстороннюю контактную группу - если Россия включит его в свою делегацию и официально подтвердит его полномочия.
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Он отметил, что правительство даже теоретически не рассматривает возможность включения Медведчука к ТКГ.
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"Насколько я знаю, такого намерения нет, ни у президента, ни у Министерства иностранных дел. Об этом речь не идет", - добавил нардеп.
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- Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что "представители" оккупированного Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек.
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