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Espreso.tvОбществоТолько в делегации РФ: правительство Украины не рассматривает включения Медведчука в состав ТКГ со своей стороны, - нардеп

Только в делегации РФ: правительство Украины не рассматривает включения Медведчука в состав ТКГ со своей стороны, - нардеп

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не может войти в состав украинской делегации ТКГ по Донбасу

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Мережко уточнил, что у Медведчука есть только один вариант, как попасть в Трехстороннюю контактную группу - если Россия включит его в свою делегацию и официально подтвердит его полномочия.

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Он отметил, что правительство даже теоретически не рассматривает возможность включения Медведчука к ТКГ.

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"Насколько я знаю, такого намерения нет, ни у президента, ни у Министерства иностранных дел. Об этом речь не идет", - добавил нардеп.

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  • Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что "представители" оккупированного Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек.

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