Строительство "Северного потока - 2" может остановиться на неопределенный срок, - регулятор
Об этом заявила президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камманн-Клиппштейн, сообщает Reuters.
На этой неделе две экологические группы подали жалобы в агентство, которое издало распоряжение на продолжение периода, в течение которого теоретически могут происходить строительные работы.
Камманн-Клиппштейн заявила, что жалобы на трубопровод теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет фиксированного срока для представления таких заявлений.
"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, сказав, что агентство быстро оценит любые причины, как только они будут поданы.
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