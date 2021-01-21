Строительство "Северного потока - 2" может остановиться на неопределенный срок, - регулятор

21 января, 2021, 17:40

Строительные работы на газопроводе "Северный поток - 2" в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку

Об этом заявила президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камманн-Клиппштейн, сообщает Reuters.

На этой неделе две экологические группы подали жалобы в агентство, которое издало распоряжение на продолжение периода, в течение которого теоретически могут происходить строительные работы.

Камманн-Клиппштейн заявила, что жалобы на трубопровод теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет фиксированного срока для представления таких заявлений.

"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, сказав, что агентство быстро оценит любые причины, как только они будут поданы.

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