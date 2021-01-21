Сенат США утвердил кандидатуру директора национальной разведки в кабинете Байдена

21 января, 2021, 10:20

Сенат США одобрил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки

Это стало первым утверждением кандидата, предложенного президентом Джо Байденом на должность главы ведомства, передает The Guardian .

После принятия присяги Хейнс станет первой женщиной на посту директора американской нацразведки и вторая женщина (после директора ЦРУ Джины Гаспел), которая занимает топовые посты в американских спецслужбах.

Ранее Хейнс заявляла, что одним из приоритетов ее работы на новой должности станет реагирования на киберугрозы со стороны Российской Федерации.

Аврил Хейнс ранее занимала должность заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 2013 по 2015 год. Она также была помощником президента и главным заместителем советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы.

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