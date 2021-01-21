СБУ передало повестку представителю Шария по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, - Гончаренко

21 января, 2021, 13:22

Служба безопасности Украины передала повестку на допрос блогеру Анатолию Шарию по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины .Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку", - говорится в сообщении.

Шарий опубликовал видео на YouTube с обложкой, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.