СБУ передало повестку представителю Шария по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, - Гончаренко
21 января, 2021, 13:22
Служба безопасности Украины передала повестку на допрос блогеру Анатолию Шарию по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины .Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку", - говорится в сообщении.
Шарий опубликовал видео на YouTube с обложкой, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины против блогера Анатолия Шария
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