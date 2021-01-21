Самая длинная река южного берега Крыма обмелела и перестала впадать в море
21 января, 2021, 14:18
В оккупированном Крыму река Суук-Су, которая считалась самой длинной рекой ЮБК, обмелела и перестала впадать в море
Об этом сообщают Крим.Реалии .
По словам жителей, даже значительные осадки в январе не подняли уровень воды в Суук-Су.
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"Бывало, что в засушливое лето река время мелела, но чтобы зимой она выгля- дела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", - сказал местный краевед.
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