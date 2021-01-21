С призывами к остановке "Северного потока - 2": Европарламент принял резолюцию об аресте Навального
Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.
Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями.
Так, ЕП призывает страны - участницы Европейского Союза занять активную позицию относительно ареста Навального и его сторонников, а также ввести новые ограничительные меры против России.
Санкции также должны ввести против российских олигархов, членов ближайшего окружения Путина и пропагандистов российских СМИ, владеющих активами в ЕС.
Также в резолюции содержится призыв к немедленному прекращению строительства газопровода "Северный поток - 2".
Так, Европарламент считает важным пересмотреть отношения с Россией и сотрудничество в таком проекте, как "Северный поток-2". Депутаты выступают за немедленное прекращение строительства газопровода.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- Политика Алексея Навального, отправленного 18 января в московский следственный изолятор "Матросская тишина", разместили в трехместной камере карантинного отделения.
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