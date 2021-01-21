С призывами к остановке "Северного потока - 2": Европарламент принял резолюцию об аресте Навального

21 января, 2021, 19:17

Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями.

Так, ЕП призывает страны - участницы Европейского Союза занять активную позицию относительно ареста Навального и его сторонников, а также ввести новые ограничительные меры против России.

Санкции также должны ввести против российских олигархов, членов ближайшего окружения Путина и пропагандистов российских СМИ, владеющих активами в ЕС.

Также в резолюции содержится призыв к немедленному прекращению строительства газопровода "Северный поток - 2".

Так, Европарламент считает важным пересмотреть отношения с Россией и сотрудничество в таком проекте, как "Северный поток-2". Депутаты выступают за немедленное прекращение строительства газопровода.

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