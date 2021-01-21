Руководители институтов ЕС заявили, что Украина может рассчитывать на солидарность в получении вакцины от COVID-19, - ОПУ
Об этом говорится в письме руководителей институтов ЕС к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает ОПУ.
В ОПУ отметили, что ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам.
"Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной в выполнении критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи. Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении ОПУ.
Также в письме Зеленского президенты Европейского совета и Европейской комиссии подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, "нормандского" формата переговоров и дипломатических усилий Украины в контексте незаконной аннексии Россией АР Крым.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может получить дополнительно более 200 тыс. доз вакцины Pfizer.
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