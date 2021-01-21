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Espreso.tvМирРади безопасности: Байден с 22 января на сто дней приостановит депортацию из США

Ради безопасности: Байден с 22 января на сто дней приостановит депортацию из США


фото: reuters
Министерство внутренней безопасности США сообщило, что президент Джо Байден с 22 января на сто дней отменит все депортации из страны

Об этом говорится на сайте ведомства.

Такое решение принято, "чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему иммиграционного регулирования, ориентированную на защиту национальной безопасности, пограничной безопасности и общественной безопасности". Также Министерство безопасности США добавило, что приостановка депортации позволит ведомству направить свои ресурсы "на реагирование на актуальные вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты".

Временный запрет депортации не распространяется на лиц, подозреваемых в терроризме или шпионаже, или тех, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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