Ради безопасности: Байден с 22 января на сто дней приостановит депортацию из США
21 января, 2021, 17:02
Министерство внутренней безопасности США сообщило, что президент Джо Байден с 22 января на сто дней отменит все депортации из страны
Об этом говорится на сайте ведомства.
Такое решение принято, "чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему иммиграционного регулирования, ориентированную на защиту национальной безопасности, пограничной безопасности и общественной безопасности". Также Министерство безопасности США добавило, что приостановка депортации позволит ведомству направить свои ресурсы "на реагирование на актуальные вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты".
Временный запрет депортации не распространяется на лиц, подозреваемых в терроризме или шпионаже, или тех, которые представляют угрозу национальной безопасности.
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