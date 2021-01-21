"Ювентус" победил "Наполи" и получил первый трофей под руководством Пирло

21 января, 2021, 08:28

В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" победил "Наполи" и выиграл первый трофей под руководством Андреа Пирло

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 64-й минуте счет открыл португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На 80-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота туринской команды, однако форвард "Наполи" Инсинье не сумел реализовать 11-метровый. После этого второй гол "Ювентуса" забил Альваро Мората.

Таким образом, "Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии. Этот трофей стал первым для Андреа Пирло на посту главного тренера туринцев.

Суперкубок Италии

20 января

"Ювентус" - "Наполи" 2: 0

Голы: Роналду, 64, Мората, 90 + 5

На 80-й минуте Инсинье ( "Наполи") не реализовал пенальти.

Напомним, 10 января Криштиану Роналду забил гол в ворота "Сассуоло" и стал лучшим бомбардиром в истории .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb