"Укрлендфарминг" Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за давления Сытника
Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминг".
В частности, в "Укрлендфарминг" заявили, что НАБУ полтора года оказывает незаконное давление на компанию.
"Следствие этой войны - это полностью остановлено производство на 37 предприятиях группы компаний" Укрлендфарминг ", без работы остались 13 000 Украинская, бюджет только за прошлый год получил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства, ", - говорится в заявлении.
В компании также напомнили, что неоднократно обращались к президенту Украины Владимира Зеленского и премьер-министра по давлению НАБУ. В "Укрлендфарминг" добавили, что в случае, если ситуация не будет решена, список закрытых предприятий может увеличиться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-