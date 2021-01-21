"Укрлендфарминг" Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за давления Сытника

21 января, 2021, 13:34

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за давления председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминг".

В частности, в "Укрлендфарминг" заявили, что НАБУ полтора года оказывает незаконное давление на компанию.

"Следствие этой войны - это полностью остановлено производство на 37 предприятиях группы компаний" Укрлендфарминг ", без работы остались 13 000 Украинская, бюджет только за прошлый год получил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства, ", - говорится в заявлении.

В компании также напомнили, что неоднократно обращались к президенту Украины Владимира Зеленского и премьер-министра по давлению НАБУ. В "Укрлендфарминг" добавили, что в случае, если ситуация не будет решена, список закрытых предприятий может увеличиться.

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