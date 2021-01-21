"То, что ослабляет Путина, делает Украину сильнее", - Гончаренко о плане действий в ПАСЕ

21 января, 2021, 16:53

Представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней пленарной сессии Ассамблеи 25-26 января в Страсбурге поднимут вопрос нарушения прав человека со стороны России

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной площадкой, где на Россию были наложены санкции. И эти санкции действовали до лета 2019 года, то есть весь период пребывания нашей команды у власти и когда мы отстаивали эти позиции, в том числе в Страсбурге. Летом 2019 года, к сожалению, эти санкции были сняты. И Российская Федерация вернулась к полноценной работе в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом сложилась ситуация, когда агрессор, который не выполнил ни одного решения ПАСЕ по деоккупации Крыма, о прекращении оккупации части Донбасса, о прекращении нарушений прав человека на территории как Украины, так и на собственной территории и многие другие резолюции ПАСЕ - фактически без всякой ответственности вернулся к работе на этой важной международной площадке", - отметил Гончаренко.

Народный депутат также отметил, что, учитывая грубое поведение Российской Федерации на международной арене, попытки убийства политических оппонентов с использованием запрещенного химического оружия, пренебрежение принципами и нормами международного права и невыполнение резолюции по нашей страны, представители Украины должны поставить вопрос об обжаловании полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Наша задача сегодня, учитывая, в том числе, последний контекст этого года, а именно решение по изменению Конституции Российской Федерации, проведенное режимом Путина совершенно недемократическим способом, предусматривающее в том числе приоритет российского законодательства над международным. То есть фактически Россия может не выполнять решения Европейского суда по правам человека, который является частью Совета Европы, таким же органом, как ПАСЕ. Это с одной стороны. С другой стороны, это кейсы Алексея Навального, когда весь мир увидел, что Путин просто планировал убийство оппозиционера и своего оппонента. А когда это не удалось, то сейчас Навальный просто арестован вопреки, опять же, решению Европейского суда по правам человека по делу, где ЕСПЧ уже признал преследование Навального политически мотивированным", - заметил Алексей Гончаренко.

Нардеп добавил, что несмотря на то что к Навальному также государство Украина имеет вопросы, особенно за его заявление по Крыму, однако в данном случае это не имеет значения, поскольку то, что ослабляет Путина, усиливает Украину: "Сегодня по делу Навального мы должны стоять вместе со всем цивилизованным миром, который осуждает действия путинского режима".

Напомним, что в Европарламенте призывают ввести новые санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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