"Подрывает авторитет представителя власти": Уруский прокомментировал инцидент со своим заместителем и пообещал ему увольнение
21 января, 2021, 09:14
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал задержание своего заместителя Виталий Немилостивого, который был пойман пьяным за рулем и оказал сопротивление полиции
Об этом он написал в Facebook.
"Его поступок неприемлем и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа", - заявил Уруский.
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Он добавил, что поведение Немилостивого делает невозможным его пребывание в должности заместителя министра.
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"В ближайшее время мной и Правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - подытожил Уруский.
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