 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Подрывает авторитет представителя власти": Уруский прокомментировал инцидент со своим заместителем и пообещал ему увольнение

"Подрывает авторитет представителя власти": Уруский прокомментировал инцидент со своим заместителем и пообещал ему увольнение


фото: Facebook Олега Уруського
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал задержание своего заместителя Виталий Немилостивого, который был пойман пьяным за рулем и оказал сопротивление полиции

Об этом он написал в Facebook.

"Его поступок неприемлем и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа", - заявил Уруский.

Читайте также: Замминистра Уруского поймали пьяным за рулем: он бросался на полицию, Шмыгаль отреагировал

Он добавил, что поведение Немилостивого делает невозможным его пребывание в должности заместителя министра.

Читайте также: На заместителя Уруского, которого поймали пьяным за рулем, составлено три админпротокола, - полиция

"В ближайшее время мной и Правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - подытожил Уруский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2021 четверг

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать